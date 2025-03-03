В Мангейме автомобиль въехал в толпу людей в так называемый „бешеный понедельник“ (Rosenmontag - последний понедельник перед началом предпасхального поста), сообщает в понедельник, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на очевидцев. Журналисты заметили на месте происшествия как минимум одно тело, накрытое брезентом.

В эфире телеканала ntv представитель полиции заявил, что пока „не может подтвердить“, что в результате происшестивя есть погибшие. Между тем агентство Reuters передает, также со ссылкой на очевидцев, что на земле лежат несколько человек, а двух пострадавших, очевидно, реанимируют.