В Мангейме автомобиль въехал в толпу людей в так называемый „бешеный понедельник“ (Rosenmontag - последний понедельник перед началом предпасхального поста), сообщает в понедельник, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на очевидцев. Журналисты заметили на месте происшествия как минимум одно тело, накрытое брезентом.
В эфире телеканала ntv представитель полиции заявил, что пока „не может подтвердить“, что в результате происшестивя есть погибшие. Между тем агентство Reuters передает, также со ссылкой на очевидцев, что на земле лежат несколько человек, а двух пострадавших, очевидно, реанимируют.
Указывается, что полиция проводит масштабную операцию в центре города. По данным полиции, инцидент случился на центральной площади города, где проходило карнавальное шествие. Полиция призывает граждан избегать центра Мангейма и оставаться в своих домах. Ситуация оценивается полицией как „несущая угрозу жизни“. Пресс-секретарь полиции сообщил, что „расследование идет ускоренными темпами“. Однако какие-либо данные относительно возможного преступника к моменту публикации не сообщались.
Череда нападений с использованием автомобилей в Германии
Мангейм расположен на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг на границе с Гессеном и Рейнланд-Пфальцем. Население города составляет около 320 000 человек - это второй по величине город Баден-Вюртемберга.
Как напоминает ntv, за последние недели в Германии произошло несколько нападений, в ходе которых автомобили въезжали в толпы людей. В декабре 2024 года шесть человек погибли в Магдебурге, когда 50-летний врач-психиатр, уроженец Саудовской аравии, совершил нападение на гостей рождественского рынка. В середине февраля 24-летний афганский беженец въехал на своем автомобиле в группу демонстрантов в Мюнхене. Тогда погибли молодая женщина и ребенок.