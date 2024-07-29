В Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК "Вагнер" — это их самые большие потери за время присутствия в Африке. Что известно

В первые дни операция малийской армии вместе с российским „Африканским корпусом“, созданном из остатков ЧВК „Вагнер“, продвигалась, судя по заявлениям властей Мали, успешно. Неделю назад им удалось взять под свой контроль деревню Ин-Афарак на границе с Алжиром.

Российские провоенные z-каналы несколько дней подряд, начиная с 20 июля, прогнозировали скорый и быстрый разгром исламских сепаратистов-туарегов, контролирующих последние 12 лет северную часть страны и даже объявивших в 2012 году о создании своего отдельного государства.

О гибели колонны российских наемников на севере Мали стало известно в ночь с 27 на 28 июля, спустя неделю после возобновления активных боевых действий на севере этой страны вблизи границы с Алжиром.

Результатом столкновения для российской стороны стали потери, каких российские наемники в своих операциях „на дальних направлениях“ (тут не учитываются потери, понесенные в ходе войны с Украиной), не несли со времен битвы под Хашамом в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Тогда, в феврале 2018 года, колонна все тех же „вагнеровцев“ попала под удар американских ударных вертолетов.

Как пишут связанные с наемниками телеграм-каналы, когда военные находились примерно в двух километрах от малийско-алжирской границы, их накрыла песчаная буря, из-за чего продвижение колонны было остановлено. Местные повстанцы, воспользовавшись природными условиями, устроили бывшим вагнеровцам засаду.

Но в ночь с 25 на 26 июля колонна российских наемников начала продвигаться в направлении города Тин-Зауатин, находящегося уже на территории Алжира.

Российские источники говорят, что погибнуть в результате боестолкновения на малийско-алжирской границе могли от 20 до 50 российских военнослужащих.

Источник Русской службы Би-би-си, ранее служивший в ЧВК „Вагнер“, говорит, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник Би-би-си, находившийся в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в социальной сети „ВКонтакте“ появилась поминальная свеча. В чатах родственников бывших наемников второй день активно обсуждаются потери в этой африканской стране.

Известно, что малийским повстанцам удалось повредить как минимум один вертолет Ми-24.