В Мадриде прошла многотысячная акция против правительства

По данным местных властей, в демонстрации приняли участие 25 000 человек. Организаторы заявили о 400 000 протестующих. Присутствовавший на митинге лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что левое правительство Санчеса „разоряет испанцев, предало их и лгало им“. „Сегодня испанцы, что бы ни говорило правительство, беднее, чем когда Педро Санчес пришел к власти. Им все труднее сводить концы с концами“, - приводит его слова AFP.

Организаторами митинга выступили правые и правоцентристские партии и организации: в частности, крупные оппозиционные „Народная партия“ и партия Vox. Главный лозунг митинга звучал так: „За единство, достоинство, закон и свободу. Всеобщие выборы немедленно!“ - пишет агентство AFP.

Тысячи протестующих присоединились к акции протеста в Мадриде против действующего правительства Испании социалиста Педро Санчеса в воскресенье, 20 октября. Собравшиеся потребовали проведения досрочных выборов.

В Испании с 2023 года у власти находится правительство меньшинства

После парламентских выборов в 2023 году в Испании долго велись споры о формировании нового правительства. Правые партии „Народная партия“ и Vox получили суммарно 170 из 350 мест в нижней палате испанского парламента, в то время как левые „Испанская социалистическая рабочая партия“ премьер-министра Педро Санчеса (ИСРП) и „Объединение“ - 152.