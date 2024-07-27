В ловушке: власти РФ оставляют россиян без загранпаспортов

Формальным поводом для лишения документов может стать „непредусмотренные сведения, отметки и записи“ в нем. Оставшимся без паспортов россиянам будут предоставлять временное удостоверение личности для въезда на территорию РФ. Как полагает адвокат „Первого отдела“ Евгений Смирнов, никто не застрахован, что такую „непредусмотренную отметку“ в документе может поставить сотрудник посольства или ФСБ - в случае, если им поступит „распоряжение сверху“.

Власти РФ готовят несколько мер, которые осложнят жизнь россия нам, выступающим против политики Кремля за границей. Так, в посольствах России и на погранпереходах смогут изымать действующие загранпаспорт и внутренний паспорт. Соответствующий законопроект с расширением полномочий сотрудников ФСБ и дипломатических представительств готовят в МВД РФ.

Еще одна инициатива МВД РФ - создание специальной базы данных россиян, которые уехали за границу для работы „в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств “. Такое положение содержится в Стратегии противодействия экстремизму, которое обнаружило издание „Важные истории“. Цель создания этой базы пока остается неясной, говорит Смирнов: „Существуют различные базы. Одни в закрытом режиме „отслеживают“ передвижения человека, другие - публично сообщают о розыске „экстремистов и террористов“, возбужденных против них уголовных делах. Могу только предполагать, что новую базу делают для работодателей - чтобы усложнить человеку процесс трудоустройства в РФ“.

По его мнению, МИД может перестать оказывать услуги тем россиянам, которые не выполнят этого требования: „Например, не будут оформлять новые заграничные паспорта“. Сейчас отказать в выдаче загранпаспорта могут по нескольким причинам: если человек имеет доступ к гостайне, проходит военную службу или в органах ФСБ, сообщил о себе ложные сведения, имеет задолженность перед государством или находится под следствием п уголовному делу.

Свою базу планирует создать МИД РФ. Дипломаты объявили о плане к 2025 году сделать обязательным консульский учет для россиян , проживающих за границей. Российские власти сами пока не обладают полной картиной, сколько россиян проживают постоянно за границей, предположил в разговоре с DW бывший советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев.

В этой ситуации оказался координатор движения „Весна“ Богдан Литвин. Опасаясь ареста, он покинул Россию в 2022 году. К тому моменту срок действия его загранпаспорта истек - активист из-за пандемии не спешил переоформлять документ. Выехав в Армению по внутреннему паспорту, он попытался заказать новый загранпаспорт в российском посольстве. Но пока он ожидал ответа от российских властей, на родине против него возбудили уголовные дела. Посольство отказало ему в услуге. „Я был заперт в Армении, - сказал Литвин, - потому что стран, в которые можно попасть по внутреннему паспорту, немного“.

С января по апрель 2024 года МВД РФ выпустило 2,1 млн заграничных паспортов. Рекордным за последнее время остается пока 2022 год, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда загранпаспорта с января по июнь получили 2,4 млн человек (за весь год - 5,4 млн человек), но участились случаи отказов в изготовлении этих документов. Чаще всего с такой проблемой за границей сталкиваются политические активисты, против которых возбуждены уголовные дела.

Как правило, активисты не сталкиваются с проблемами при оформлении „серых паспортов“ в немецких посольствах в Армении или других странах СНГ. Но сложности появляются, когда российские эмигранты оказываются в Германии, как в случае с бывшим муниципальным депутатом из Москвы Еленой Филиной.

Ему на помощь пришли немецкие дипломаты. В посольстве Германии Литвину выдали специальный проездной документ - „серый паспорт“ (Reiseausweis für Ausländer), то есть эрзац-паспорт со сроком действия три месяца . „Ожидание гуманитарной визы заняло год. Когда ее одобрили, то через несколько дней выдали эрзац-паспорт, по которому я смог покинуть Армению“, - рассказывает Литвин.

В 2022 году против нее в России возбудили уголовное дело о распространении „фейков“ об армии, она смогла уехать в Германию по действующему тогда заграничному паспорту. Но через несколько месяцев действие паспорта истекло, и Филина обратилась к немецким властям, чтобы получить „серый паспорт“. По ее словам, местный чиновник оказался принципиальным: „Он требовал официальный документ, подтверждающий невозможность получения российского загранпаспорта“.

Для этого ей нужно было физически посетить российское посольство, предъявив там при входе удостоверение личности: „Никто не гарантирует, что там не отберут мой внутренний паспорт, а на онлайн-обращения они не отвечают“, - объясняет Филина.