В Лондоне пройдет встреча по прекращению огня в Украине

Администрация Дональда Трампа не готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и оказывает на Киев давление, чтобы как можно быстрее добиться заключения мира с РФ, напоминает агентство dpa. В частности, от Украины требуют отказаться не только от вступления в НАТО, но и от значительной части собственных территорий .