В Лондоне пройдет встреча по прекращению огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующие международную встречу, посвященную прекращению огня в его стране. Она пройдет в Лондоне 23 апреля. „Украина, Великобритания, Франция и США - мы готовы продвигаться максимально конструктивно“, - написал Зеленский в понедельник, 21 апреля, в соцсети X.
Цель предстоящих переговоров - добиться безоговорочного прекращения огня, „за которым последует установление реального и прочного мира“, добавил украинский лидер. Он также рассказал, что обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером .
Аналогичная встреча с участием четырех стран и Германии прошла 17 апреля в Париже. Это был первый раз с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, когда европейцы сели за стол переговоров по Украине, отмечает агентство AFP.
Администрация Дональда Трампа не готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и оказывает на Киев давление, чтобы как можно быстрее добиться заключения мира с РФ, напоминает агентство dpa. В частности, от Украины требуют отказаться не только от вступления в НАТО, но и от значительной части собственных территорий.
Путин: Возможны прямые переговоры с Украиной
21 апреля, после окончания объявленного Кремлем“пасхального перемирия“, украинский президент Владимир Зеленский предложил РФ приостановить любые удары по гражданским объектам на 30 дней „с возможностью продления“.
Президент РФ Владимир Путин, что с этим предложением „нужно разобраться“ и допустил проведение прямых переговоров между РФ и Украиной.