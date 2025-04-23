В Лондоне прошли переговоры министров Британии и Украины

В Лондоне начались консультации об окончании войны в Украине. Первыми встретились делегации Великобритании и Украины, в них участвовали министры обороны и иностранных дел Украины Рустем Умеров и Андрей Сибига, а также их британские коллеги Джон Хили и Дэвид Лэмми, сообщает в среду, 23 апреля, телеканал Sky News.
Глава МИД Великобритании назвал „ценной“ встречу с украинскими министрами. По словам Лэмми, власти королевства принимают вместе с США, Украиной и европейскими союзниками скоординированные усилия, чтобы положить конец войне РФ против соседней страны и „обеспечить справедливый и прочный мир“. Встреча с Сибигой и Умеровым состоялась в „критический момент для нашей безопасности“, добавил он в соцсети X, разместив фотографию участников консультаций.
Как ожидается, глава Минобороны Великобритании в числе прочих проведет встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом, возглавляющим американскую делегацию в Лондоне.
ЕС настаивает на территориальной целостности Украины
Между тем, в Брюсселе заявили о поддержке всех дипломатических усилий по достижению мира в Украине. Еврокомиссия находится в контакте с участниками переговоров в Лондоне и приветствует все шаги в рамках Устава ООН, нацеленные на мирное урегулирование в Украине, заявил представитель ведомства Гийом Мерсье.
Он подчеркнул, что при этом позиция ЕС по-прежнему состоит в том, что Украина должна определять условия для заключения устойчивого мира, а заключение мирного договора не может происходить ни без Украины, ни без Евросоюза. Для ЕС ключевым условием остается соблюдение принципов независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, уточнил он и добавил, что Крым принадлежит Украине.