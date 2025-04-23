В Лондоне прошли переговоры министров Британии и Украины

ЕС настаивает на территориальной целостности Украины

Между тем, в Брюсселе заявили о поддержке всех дипломатических усилий по достижению мира в Украине . Еврокомиссия находится в контакте с участниками переговоров в Лондоне и приветствует все шаги в рамках Устава ООН, нацеленные на мирное урегулирование в Украине, заявил представитель ведомства Гийом Мерсье.

Он подчеркнул, что при этом позиция ЕС по-прежнему состоит в том, что Украина должна определять условия для заключения устойчивого мира, а заключение мирного договора не может происходить ни без Украины, ни без Евросоюза. Для ЕС ключевым условием остается соблюдение принципов независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, уточнил он и добавил, что Крым принадлежит Украине.