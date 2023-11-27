В Лондоне прошел многотысячный марш против антисемитизма

Организаторы заявили шествие на фоне многотысячных митингов в поддержку палестинцев в европейских городах, включая и столицу Великобритании. Накануне в Лондоне около 45 тысяч человек вышли на демонстрацию против военной операции Израиля в Газе.

Сообщается, что лондонцы, вышедшие на марш в воскресенье, несли плакаты с надписями "Плечом к плечу с британскими евреями" и "Нулевая терпимость к антисемитам". Также на плакатах были изображены заложники-израильтяне, удерживаемые боевиками ХАМАС. Эта палестинская радикальная группировка признана террористической в США и ЕС.

Агентство Reuters отмечает, что полиция Лондона за один только октябрь получила сообщения о 554 преступлениях на почве антисемитизма. В тот же период прошлого года таких преступлений было чуть больше сорока.