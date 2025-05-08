В Литве зафиксирован рекорд низкой температуры

„В Варене (на высоте 1,5 м) похолодало до -5,8°C. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в Варене 6 лет назад 2019-05-08, когда температура воздуха опустилась до -4,8°C“, - сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в социальной сети Facebook.
По ее словам, в этом году уже зафиксировано 18 рекордов тепла и 1 рекорд холода.
Как указывают синоптики, в четверг на большей части территории страны ожидается кратковременный, в основном слабый дождь с ледяной крупой. Преобладающий северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит 6-11 градусов тепла.
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