В Литве зафиксирован рекорд низкой температуры

„В Варене (на высоте 1,5 м) похолодало до -5,8°C. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в Варене 6 лет назад 2019-05-08, когда температура воздуха опустилась до -4,8°C“, - сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в социальной сети Facebook.