В литовском Сейме вручат Премию свободы 2023 года, присужденную Европарламенту

12 января, накануне Дня защитника свободы, Р. Метсола встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и членами правительства.

Она примет участие в дискуссии с молодежью в Университете менеджмента и экономики ISM, а также будет присутствовать на церемонии зажжения памятных костров на площади Независимости.

Как сообщает Отдел информации и коммуникаций канцелярии Сейма, в субботу перед торжественным мероприятием в Сейме Р. Метсола встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен.

В полдень председатель ЕП примет участие в церемонии поднятия государственного флага на площади Независимости.

23 ноября прошлого года Сейм присудил Премию Свободы 2023 участнику невооруженного антисоветского сопротивления Литвы, издателю и публицисту подпольной прессы, политзаключенному, сотруднику Хроники Литовской Католической Церкви Петрасу Плумпе и Европарламенту.

Две Премии свободы 2023 года Сейму предложила Комиссия по премиям свободы.