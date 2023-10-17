В Латвии завели уголовное дело на компанию, причастную к поставкам комплектующих для российской армии

Руководство компании подозревают в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии (статья 77.2 УК Латвии). По версии следствия, фирма передавала ресурсы российской армии, действующей "против территориальной целостности Украины".
По данным латвийского агентства LETA, речь идет о рижской компании Arta-F. Сотрудники СГБ 14 и 15 октября провели обыски на пяти объектах фирмы в Риге и других городах страны, в результате чего изъяли документы и образцы продукции, а также нашли более полумиллиона евро в одном из помещений фирмы.
Ранее в своем расследовании издание "Полигон медиа" рассказало о том, как рижская компания Arta-F, производящая комплектующие для одежды (молнии, застежки, кнопки), поставляет детали одежды для российской компании "БТК-Групп", которая в 2010 году стала единственным поставщиком вещей и обмундирования для вооруженных сил РФ. Кроме того, "БТК-Групп" изготавливает форму для служащих Росгвардии и Следственного комитета России.
Согласно информации латвийского сервиса Firmas, компания Arta-F зарегистрирована в 1991 году в Риге, ее уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот фирмы составил более чем 8 млн евро. Владельцами компании значатся Владиславс и Виталийс Андреевсы.
Ранее издание The Insider писало о том, как латвийские компании, несмотря на санкции, продолжают снабжать российские предприятия военно-промышленного комплекса микросхемами, которые, в частности, используются для производства баллистических ракет "Искандер".
После начала российского полномасштабного военного вторжения в Украину США и другие страны ввели меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ России к технологиям и другим ресурсам, которые могут поддерживать ее оборонно-промышленный комплекс. Причастным к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России власти США предъявляют обвинения и заключают под арест.