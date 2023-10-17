В Латвии завели уголовное дело на компанию, причастную к поставкам комплектующих для российской армии

Руководство компании подозревают в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии (статья 77.2 УК Латвии). По версии следствия, фирма передавала ресурсы российской армии, действующей "против территориальной целостности Украины".

По данным латвийского агентства LETA, речь идет о рижской компании Arta-F. Сотрудники СГБ 14 и 15 октября провели обыски на пяти объектах фирмы в Риге и других городах страны, в результате чего изъяли документы и образцы продукции, а также нашли более полумиллиона евро в одном из помещений фирмы.

Ранее в своем расследовании издание "Полигон медиа" рассказало о том, как рижская компания Arta-F, производящая комплектующие для одежды (молнии, застежки, кнопки), поставляет детали одежды для российской компании "БТК-Групп", которая в 2010 году стала единственным поставщиком вещей и обмундирования для вооруженных сил РФ. Кроме того, "БТК-Групп" изготавливает форму для служащих Росгвардии и Следственного комитета России.