В Латвии запретили пребывание автомобилей, зарегистрированных в Беларуси

Законопроект не коснется лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью навестить родственников. Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.



В Литве легковые автомобили с белорусскими номерами больше не впускают на территорию Евросоюза с 18 июля этого года. Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя.



Но есть и исключения, они буду применяться в случае ввоза в Литву автомобилей, предназначенных для личного пользования, принадлежащих гражданину Беларуси, имеющему действующую визу или вид на жительство в Литве.