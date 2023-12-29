В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом"

 
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Яндекс.
Яндекс.
ФОТО: Maxim Shemetov / Reuters

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в России подсанкционными лицами.

Ранее сообщалось, что решением NEPLP от 7 апреля прошлого года было решено, в частности, ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.

Не согласившись с решением NEPLP, "Яндекс" подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление в письменном порядке 29 февраля 2024 года.

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