В Латвии вынесено решению по первому уголовному делу за умышленное заражение человека ВИЧ

Прокурор просила применить к обвиняемому условное лишение свободы, и теперь попросит суд подготовить полный приговор для принятия решения по его апелляции, передает Rus.LSM со ссылкой на LETA.

По словам прокурора, обвиняемый при обнаружении ВИЧ-инфекции своей подписью подтвердил, что был проинформирован и ознакомлен с правами и обязанностями инфицированного лица, а также обязался их соблюдать.

Вместо этого обвиняемый не предупредил о заражении ВИЧ свою девушку, с которой неоднократно вступал в половую связь без использования противозачаточных средств, в результате чего девушка также заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Суд постановил, что ответчик должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 50 000 евро.