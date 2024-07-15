В Латвии вводится запрет въезда на зарегистрированных в Беларуси автомобилях

„В Латвии уже сейчас запрещено пребывание автомобилей страны-агрессора России. В то же время мы видим, что автомобили, зарегистрированные в Беларуси, часто используются для обхода санкций, наложенных на Россию“, - заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (JV).

„Беларусь виновна вместе с Россией в осуществляемом ею геноциде против украинского народа, предоставляя политическую и военную поддержку, а также позволяя использовать свою инфраструктуру для осуществления нападений, поэтому Латвии необходимо действовать. Принятое на уровне Европейского Союза решение предполагает, что отныне пересечение границы на транспортном средстве, зарегистрированном в Беларуси, а также его пребывание в Латвии будет нарушением санкций. Логично, что мы согласуем регулирование, применимое к Беларуси и России“, - считает Либиня-Эгнере.