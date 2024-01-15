В Латвии собирают подписи за выход из Конвенции о запрещении противопехотных мин

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

Представитель инициативы Атис Станкевич хочет, чтобы Латвия реалистично оценила свою оборонную стратегию и, особенно в нынешних угрожающих обстоятельствах, пересмотрела свое членство в Оттавской конвенции. По его мнению, это было бы эффективным и оправданным шагом для обороны Латвии.

Податель инициативы считает, что латвийское общество обрело бы чувство уверенности в том, что в случае нападения потенциального агрессора латвийскую границу можно защитить.

Как сообщалось, Сейм может обсудить возможность отказа от обязательств, ограничивающих возможность размещения мин на восточной границе Латвии в целях обороны.