В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин Эстонии, который фотографировал поезда

Руководитель отдела общественных связей Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм подтвердил, что министерство осведомлено о происшествии, латвийские власти уведомили их об этом.

В галерее любителей железных дорог, размещенной в Интернете под названием „Baltic trains picture gallery“, один из пользователей сообщил, что Маттиас Рикка был арестован 24 февраля в Риге.

„Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме с 24.02 по подозрению в шпионаже по §85.1. Мы все знаем, что это чепуха, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур“, — отметил автор в своем посте, добавив, что призывает всех поддержать Рикка. Текст поста был также опубликован на английском языке.