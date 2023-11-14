В Латвии не хватает вакцин против гриппа

По ее словам, в этом году в Латвии выше спрос на вакцины от гриппа, чем от Covid-19.

В настоящее время в стране доступен широкий ассортимент вакцин от Covid-19, а вот вакцин от гриппа не хватает даже хроническим больным в возрасте до 65 лет и грудным младенцам. По мнению Граудини, проблему нужно решать на уровне Центра профилактики и контроля заболеваний и Национальной службы здравоохранения Латвии.

Говоря о вакцинации от Covid-19, Граудиня признала, что активность очень низкая — чаще от этого заболевания прививаются пожилые латвийцы старше 75 лет.