2025.02.21 13:33

В Латвии готовят запрет на покупку недвижимости россиянами

 
Deutsche Welle
Ryga
Ryga
ФОТО: dpa / Scanpix

Законопроект, запрещающий покупку недвижимости в Латвии гражданам России и Беларуси, а также связанным с этими странами юрлицами, прошел первое чтение в сейме.

Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси, покупать недвижимость в стране, сообщила пресс-служба парламента в четверг, 20 февраля.

Указывается, что „инициатива направлена на защиту национальной безопасности и предотвращение потенциальных угроз ее интересам“. Планируется, что соответствующий запрет коснется также зарегистрированных в России и Беларуси юрлиц; юрлиц, в которых граждане упомянутых стран прямо или опосредованно владеют как минимум 25% капитала, и тех, в которых граждане РФ и РБ являются выгодополучателями.

Депутаты сейма: „Россия ведет гибридную войну“

Авторы законопроекта считают, что „параллельно с войной в Украине Россия ведет гибридную войну с другими демократическими или суверенными государствами“, которые не поддерживают российскую агрессию против Украины. К таковым относится и Латвия, указано в пресс-релизе.

„Одним из инструментов невоенного влияния России и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан в чужой стране в качестве причины для начала войны, оправдывая свои военные действия защитой собственных граждан“, - приводятся на сайте сейма Латвии аргументы авторов законопроекта.

Поясняется, что законопроект относится ко всем видам отчуждения и приобретения права собственности, включая договоры купли-продажи, аренды с правом выкупа, дарения, обмена, договоры содержания, аукционы, договоры наследования и любые другие виды сделок, посредством которых заинтересованные лица потенциально могут приобрести право собственности на недвижимое имущество в Латвии.

Как напоминает онлайн-издание „Медуза, аналогичный закон с 2023 года действует в Литве, похожие меры разрабатываются сейчас в Финляндии.

Исключения

Между тем портал LSM+ („Латвийские общественные СМИ“) указывает, что, как предполагается, „у закона не будет обратной силы, так что ограничение не коснется ранее заключенных сделок, а также не должно распространяться на граждан упомянутых стран, получивших в Латвии до вступления закона в силу статус постоянного жителя ЕС или постоянный вид на жительство“.

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