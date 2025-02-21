В Латвии готовят запрет на покупку недвижимости россиянами

Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси, покупать недвижимость в стране, сообщила пресс-служба парламента в четверг, 20 февраля.
Указывается, что „инициатива направлена на защиту национальной безопасности и предотвращение потенциальных угроз ее интересам“. Планируется, что соответствующий запрет коснется также зарегистрированных в России и Беларуси юрлиц; юрлиц, в которых граждане упомянутых стран прямо или опосредованно владеют как минимум 25% капитала, и тех, в которых граждане РФ и РБ являются выгодополучателями.
Депутаты сейма: „Россия ведет гибридную войну“
Авторы законопроекта считают, что „параллельно с войной в Украине Россия ведет гибридную войну с другими демократическими или суверенными государствами“, которые не поддерживают российскую агрессию против Украины. К таковым относится и Латвия, указано в пресс-релизе.
„Одним из инструментов невоенного влияния России и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан в чужой стране в качестве причины для начала войны, оправдывая свои военные действия защитой собственных граждан“, - приводятся на сайте сейма Латвии аргументы авторов законопроекта.
Поясняется, что законопроект относится ко всем видам отчуждения и приобретения права собственности, включая договоры купли-продажи, аренды с правом выкупа, дарения, обмена, договоры содержания, аукционы, договоры наследования и любые другие виды сделок, посредством которых заинтересованные лица потенциально могут приобрести право собственности на недвижимое имущество в Латвии.
Как напоминает онлайн-издание „Медуза“, аналогичный закон с 2023 года действует в Литве, похожие меры разрабатываются сейчас в Финляндии.
Исключения
Между тем портал LSM+ („Латвийские общественные СМИ“) указывает, что, как предполагается, „у закона не будет обратной силы, так что ограничение не коснется ранее заключенных сделок, а также не должно распространяться на граждан упомянутых стран, получивших в Латвии до вступления закона в силу статус постоянного жителя ЕС или постоянный вид на жительство“.