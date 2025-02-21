В Латвии готовят запрет на покупку недвижимости россиянами

Как напоминает онлайн-издание „Медуза “ , аналогичный закон с 2023 года действует в Литве, похожие меры разрабатываются сейчас в Финляндии.

Исключения

Между тем портал LSM+ („Латвийские общественные СМИ“) указывает, что, как предполагается, „у закона не будет обратной силы, так что ограничение не коснется ранее заключенных сделок, а также не должно распространяться на граждан упомянутых стран, получивших в Латвии до вступления закона в силу статус постоянного жителя ЕС или постоянный вид на жительство“.