В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина по Украине

Politico: Трамп ведет переговоры с Путиным по Украине

По данным Politico, Трамп в рамках своего плана по быстрому завершению войны в Украине обдумывает сделку, в рамках которой НАТО должна будет обязаться прекратить дальнейшее расширение на восток и в особенности, не принимать в свой состав Украину и Грузию. Кроме того, он ведет переговоры с Путиным о том, какую часть захваченной территории Украины может сохранить Россия в рамках соглашения об окончании войны, пишет издание со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности из окружения Трампа.