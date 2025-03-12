В Кремле изучают предложения о перемирии с Украиной

В Кремле изучают предложения, выдвинутые на переговорах США и Украины в Джидде, и рассчитывают, что Вашингтон предоставит Москве информацию о деталях встречи. Об этом заявил в среду, 12 марта, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц „по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях“. Песков не исключил, что в ближайшее время может возникнуть „тема телефонного разговора на высшем уровне“ между Россией и США.
Между тем в Совете Федерации РФ выступили за то, чтобы любые договоренности, касающиеся завершения войны, заключались на российских, а не американских условиях. По словам зампреда Совфеда Константина Косачева, в Украине соглашаются с тем, „что им говорят“ США, „и при этом кланяются и заискивают“. Сенатор заявил, что с Россией „будет по-другому“, потому что российская армия наступает. „Это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне“, - отметил представитель Совфеда.
Reuters: Путин вряд ли согласится на прекращение огня в Украине
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на российские источники, президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня на российско-украинской войне без каких-либо конкретных гарантий или обещаний. По мнению источников агентства, вследствие российского наступления у Путина сильная позиция и предложение о прекращении огня выглядит как ловушка.
Офис президента Украины: Эксперты могут встретиться через неделю
Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать в период с 17 по 23 марта, сообщил журналистам в ночь на 12 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в это время „на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях“.
Он указал, что США должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время американо-украинских переговоров. „После этой встречи ключ сегодня - именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит“, - заявил Ермак.