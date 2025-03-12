В Кремле изучают предложения о перемирии с Украиной

В Кремле изучают предложения, выдвинутые на переговорах США и Украины в Джидде, и рассчитывают, что Вашингтон предоставит Москве информацию о деталях встречи. Об этом заявил в среду, 12 марта, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц „по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях“. Песков не исключил, что в ближайшее время может возникнуть „тема телефонного разговора на высшем уровне“ между Россией и США.