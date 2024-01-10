В Красном море сбиты более 20 ракет и дронов

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы совершили новое нападение на торговые суда в Красном море. Подразделения ВМС США и Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, выпущенные в южную часть Красного моря в сторону международных морских маршрутов и находящихся на них десятков торговых судов, заявило региональное командование вооруженных сил США вечером во вторник, 9 января.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет, указывается далее. По этой информации, для атаки хуситы использовали разработанные в Иране беспилотники OWA UAVS, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Они были сбиты американскими авианосцами USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason, а также британским HMS Diamond.