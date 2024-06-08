В Копенгагене на премьер-министра Дании напал мужчина

Мужчина, напавший на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене вчера вечером, арестован по решению суда на двенадцать дней. Прокурор запрашивал более длительный срок ареста, но суд эту просьбу отклонил.
О нападавшем известно, что он 39-летний поляк. В момент нападения, как утверждается, он был пьян, а также находился под воздействием наркотиков.
В офисе премьер-министра сегодня заявили, что она получила „незначительные ушибы“ в результате нападения и отменила субботние мероприятия.
Нападение произошло на Культорвет, одной из главных площадей в центре датской столицы, в разгар европейской избирательной кампании.
Выборы депутатов в Европарламент проходят на этой неделе, с четверга по воскресенье, при этом разные страны голосуют в разные дни. В Дании избирательные участки откроются в воскресенье.
„Сегодня в Копенгагене, на Культорвет, на Метте Фредериксен напал мужчина, который ударил датского премьера. Конечно же, Метте потрясена этим нападением. Должен сказать, потрясены и все мы, близкие к ней люди“, — написал в бывшем „Твиттере“ (а ныне социальной сети X) министр окружающей среды страны Магнус Хойнике.
В полиции сообщили, что нападавший мужчина задержан, однако от каких-либо дальнейших комментариев отказались.
Поначалу даже было неизвестно, при каких обстоятельствах произошло нападение: случилось ли это в ходе предвыборного мероприятия возглавляемой Фредериксен Социал-демократической партии Дании или во время частной прогулки.
В кратком пресс-релизе датского правительства не приводится никаких подробностей случившегося: сказано лишь то, что Фредериксен шокирована случившимся.
Чуть позже датский телеканал TV2 уточнил, что непосредственно перед нападением Фредериксен принимала участие предвыборном мероприятии вместе с ведущим кандидатом от социал-демократов Кристель Шальдемозе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение на датского премьера „отвратительным поступком, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе“.
Возглавляемая Фредериксен Социал-демократическая партия составляет ядро коалиционного правительства страны.
Несмотря на то, что в последние несколько месяцев поддержка партии со стороны избирателей начала снижаться, СДП по-прежнему лидирует в опросах.
Нападение на датского премьера произошло менее чем через месяц после покушения на словацкого премьера Роберта Фицо.
Несколько огнестрельных ранений вполне могли бы угрожать его жизни, если бы не спешно проведенная операция. Сейчас здоровье Фицо медленно восстанавливается.
Чуть позже в ходе предвыборной кампании в Германии был избит депутат Европарламента от социал-демократов Маттиас Экке.
А на этой неделе в Мангейме, на юго-западе страны, на политика из крайне правой партии „Альтернатива для Германии“ набросился мужчина с ножом.
Представители всех политических сил Дании поспешили осудить нападение на премьера.
„Шокирует, что кто-то нападает на нашего премьер-министра и бьет ее“, — заявил Мортен Лёккегор, ведущий кандидат на европейских выборах от правящей правоцентристской Либеральной партии.
„Для нашей демократии очень важно, чтобы мы могли вести дискуссии независимо от политической позиции… Насилие и нападения подрывают общественные дебаты и, следовательно, нашу демократию“.