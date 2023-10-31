В конце октября самолеты НАТО поднимались в воздух пять раз

23 октября самолеты Отряда воздушной полиции НАТО были подняты в воздух для перехвата одного Ил-20, летевшего с материковой части Российской Федерации в Калининград через международное воздушное пространство. У него не было заранее составленного плана полета, но поддерживалась радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, а бортовой транспондер оставался включенным.

23 октября истребители НАТО перехватили один Ил-78, летевший из Калининграда на материковую часть России через международное воздушное пространство. Предварительно составленного плана полета у него не было, но экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром воздушного движения и не отключал бортовой транспондер.