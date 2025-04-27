„В конце концов они появятся“. Кто победит в гонке за создание человекоподобного робота?

Меня пригласили посмотреть на G1 — человекоподобного робота, созданного китайской компанией Unitree. Его можно увидеть на Hannover Messe — одной из крупнейших в мире промышленных выставок.
Ростом около 130 см, G1 меньше и по цене доступнее других гуманоидных роботов, представленных на рынке. Он обладает такой подвижностью и ловкостью, что видеоролики с его исполнением танцевальных номеров и приемов боевых искусств уже стали вирусными.
Сегодня G1 управляется дистанционно менеджером по продажам Unitree Педро Чженгом.
Он объясняет, что заказчики должны запрограммировать каждый G1 для выполнения автономных функций.
Прохожие останавливаются рядом с G1 и активно пытаются вступить с ним в контакт, чего нельзя сказать о многих других машинах, демонстрируемых в огромном выставочном зале.
Люди тянутся, чтобы пожать ему руку, делают резкие движения, чтобы проверить, отреагирует ли он, смеются, когда G1 машет рукой или отшатывается, извиняются, если натыкаются на него. В его человеческом облике есть что-то такое, что, как ни странно, помогает людям расслабиться.
Unitree — лишь одна из десятков компаний по всему миру, разрабатывающих роботов с человеческим обликом.
Потенциал огромен: для бизнеса они обещают рабочую силу, которой не нужны отпуска и повышение зарплаты.
Кроме того, робот может стать идеальным домашним устройством. В конце концов, кто бы не хотел иметь устройство, способное, например, стирать или складывать тарелки в посудомоечную машину?
Но до полноценной реализации технологии еще далеко. Хотя роботизированные руки и мобильные роботы уже десятилетиями используются на заводах и складах, условия в таких местах можно контролировать, а безопасность работников — обеспечить.
Внедрение человекоподобного робота в менее предсказуемую среду, такую как ресторан или дом, — гораздо более сложная задача.
Чтобы быть полезными, гуманоидные роботы должны обладать силой, но это также делает их потенциально опасными — одно лишь падение в неподходящий момент может представлять угрозу для человека.
Поэтому необходимо проделать большую работу над искусственным интеллектом, который будет управлять такой машиной.
„ИИ просто еще не достиг прорывного момента“, — рассказал Би-би-си представитель компании Unitree.
„Современный искусственный интеллект роботов испытывает трудности с базовой логикой и умозаключениями — например, для понимания и логического выполнения сложных задач“, — добавил он.
На данный момент G1 предназначен для исследовательских институтов и технологических компаний, которые могут использовать программное обеспечение Unitree с открытым исходным кодом для разработки.
Пока предприниматели пытаются сосредоточить свои усилия на человекоподобных роботах для складов и фабрик.
Самый известный из них — Илон Маск. Его автомобильная компания Tesla разрабатывает человекоподобного робота под названием Optimus. В январе Маск заявил, что несколько тысяч роботов будут построены в этом году. Миллиардер ожидает, что они будут делать „полезные вещи“ на заводах Tesla.
Другие автопроизводители идут по аналогичному пути. Недавно BMW представила своих человекоподобных роботов на одном из заводов в США. Тем временем южнокорейская автомобильная компания Hyundai заказала десятки тысяч роботов у Boston Dynamics, которую она купила в 2021 году.
Томас Андерссон, основатель исследовательской фирмы STIQ, отслеживает 49 компаний, разрабатывающих гуманоидных роботов — речь идет о машинах, у которых две руки и две ноги. Если расширить это определение до роботов с двумя руками, но передвигающихся на колесах, то в его поле зрения попадет более 100 компаний.
Андерссон считает, что китайские компании, скорее всего, будут доминировать на рынке.
„В Китае огромная цепочка поставок и вся экосистема робототехники, и здесь действительно легко быстро внедрять новшества и заниматься НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами — Би-би-си)“, — говорит он.
Компания Unitree подчеркивает это преимущество: G1 стоит недорого для робота — 16 тысяч долларов.
Кроме того, как отмечает Томас Андерссон, предпочтение в инвестициях отдается азиатским странам.
В недавнем отчете STIQ отмечается, что почти 60% всех средств, выделенных на гуманоидных роботов, было привлечено в Азии, а большая часть остальных — в США.
Дополнительным преимуществом китайских компаний является поддержка со стороны национальных и местных властей.
Например, в Шанхае существует финансируемый государством тренировочный центр для роботов, где десятки человекоподобных роботов учатся выполнять задания.
Как же американские и европейские производители роботов могут конкурировать с китайскими?
Брен Пирс из Бристоля основал три робототехнические компании, и последняя из них, Kinisi, только что выпустила робота KR1.
Хотя робот был спроектирован и разработан в Великобритании, производиться он будет в Азии.
„Проблема, с которой сталкивается европейская или американская компания, заключается в том, что все эти субкомпоненты приходится закупать в Китае“.
„Глупо покупать моторы, батареи, резисторы, перевозить их через весь мир, чтобы собрать [в один механизм], в то время как можно все сделать прямо на месте, то есть в Азии“.
Помимо производства своих роботов в Азии, Брен Пирс снижает затраты, отказываясь от создания полной гуманоидной формы.
Разработанный для складов и фабрик, KR1 не имеет ног.
„Во всех этих местах ровные полы. Зачем вам дополнительные расходы на сложную форму... если можно просто установить всё на мобильную платформу?“ — спрашивает он.
KR1 построен из компонентов массового производства, насколько это возможно — колеса у него такие же, как у электрического самоката.
„Моя философия — покупать как можно больше стандартных деталей, имеющихся в продаже. Так что все наши моторы, батареи, компьютеры, камеры — все это коммерчески доступные, массово производимые детали“, — отмечает Пирс.
Как и его конкуренты из Unitree, Пирс говорит, что настоящий „секретный ингредиент“ для успеха — это программное обеспечение, которое позволяет роботу взаимодействовать с людьми.
„Многие компании выпускают высокотехнологичных роботов, но потом вам потребуется докторская степень по робототехнике, чтобы суметь запустить и использовать его“.
„Мы же пытаемся создать очень простого в использовании робота, которого обычный работник склада или фабрики сможет освоить за пару часов“, — подчеркивает Пирс.
Он говорит, что KR1 сможет выполнять задачу после того, как человек покажет ему, как это делать, 20–30 раз.
В этом году KR1 будет передан пилотным заказчикам для тестирования.
Так выйдут ли когда-нибудь роботы за ворота фабрик и складов и придут в наши дома? Даже оптимистичный Брен Пирс говорит, что до этого еще далеко.
„На протяжении последних 20 лет моей мечтой было создание робота для всего на свете. Именно об этом я писал докторскую диссертацию. Я думаю, что это конечная цель, но это очень сложная задача“, — говорит Пирс.
„Я все еще считаю, что в конце концов они появятся, но на это понадобится как минимум 10-15 лет“.