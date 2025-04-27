„В конце концов они появятся“. Кто победит в гонке за создание человекоподобного робота?

Прохожие останавливаются рядом с G1 и активно пытаются вступить с ним в контакт, чего нельзя сказать о многих других машинах, демонстрируемых в огромном выставочном зале.

Он объясняет, что заказчики должны запрограммировать каждый G1 для выполнения автономных функций.

Ростом около 130 см, G1 меньше и по цене доступнее других гуманоидных роботов, представленных на рынке. Он обладает такой подвижностью и ловкостью, что видеоролики с его исполнением танцевальных номеров и приемов боевых искусств уже стали вирусными.

Меня пригласили посмотреть на G1 — человекоподобного робота, созданного китайской компанией Unitree. Его можно увидеть на Hannover Messe — одной из крупнейших в мире промышленных выставок.

Люди тянутся, чтобы пожать ему руку, делают резкие движения, чтобы проверить, отреагирует ли он, смеются, когда G1 машет рукой или отшатывается, извиняются, если натыкаются на него. В его человеческом облике есть что-то такое, что, как ни странно, помогает людям расслабиться.

Unitree — лишь одна из десятков компаний по всему миру, разрабатывающих роботов с человеческим обликом.

Потенциал огромен: для бизнеса они обещают рабочую силу, которой не нужны отпуска и повышение зарплаты.

Кроме того, робот может стать идеальным домашним устройством. В конце концов, кто бы не хотел иметь устройство, способное, например, стирать или складывать тарелки в посудомоечную машину?