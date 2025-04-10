В КНР вступили в силу 84-процентные пошлины на импорт из США

В Китае вступили в силу таможенные пошлины в размере 84 процентов на все товары из США. Действующие с четверга, 10 апреля, тарифы были введены Пекином в ответ на решение Вашингтона установить пошлины на импорт китайской продукции, к 9 апреля достигшие 104 процентов после ряда повышений.
Накануне КНР объявила о повышении тарифов на импорт продукции из Соединенных Штатов с 34 до 84 процентов. Президент США Дональд Трамп в последние недели ввел ряд торговых сборов на различные импортируемые в Соединенные Штаты товары, в том числе - из Евросоюза.
Глава Белого дома обвинил Пекин в „недостаточном уважении“ к мировым рынкам. В 2024 году объем импорта продукции США в КНР составил 143,5 миллиарда долларов (в пересчете - 130,7 млрд евро).
Пауза в установлении пошлин США не затронула Китай
Трамп 9 апреля приостановил введение таможенных пошлин на 90 дней в отношении большинства стран, однако Китая этот шаг не коснулся. Напротив, глава Белого дома очередным повышением довел пошлины для КНР до уровня в 125 процентов. В то же время рынки отреагировали подъемом на 90-дневную паузу в пошлинах США.
Между тем страны ЕС 9 апреля согласовали первые ответные тарифы на товары из Соединенных Штатов. Ожидается, что дополнительные торговые сборы на ряд товаров вступят в силу уже 15 апреля. Еврокомиссия подчеркнула, что Брюссель предпочел бы найти решение на переговорах с Вашингтоном.