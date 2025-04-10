В КНР вступили в силу 84-процентные пошлины на импорт из США

В Китае вступили в силу таможенные пошлины в размере 84 процентов на все товары из США. Действующие с четверга, 10 апреля, тарифы были введены Пекином в ответ на решение Вашингтона установить пошлины на импорт китайской продукции, к 9 апреля достигшие 104 процентов после ряда повышений.

Накануне КНР объявила о повышении тарифов на импорт продукции из Соединенных Штатов с 34 до 84 процентов. Президент США Дональд Трамп в последние недели ввел ряд торговых сборов на различные импортируемые в Соединенные Штаты товары, в том числе - из Евросоюза.