В КНР осудили страны, заключающие торговые сделки с США

Китай в понедельник, 21 апреля, резко осудил страны, заключающие торговые соглашения с США в ущерб Пекину, пообещав принять ответные меры против тех, кто „потакает“ Вашингтону в разгорающейся тарифной войне . „Такой подход в итоге потерпит крах с обеих сторон и нанесет вред другим“, - цитирует агентство AFP министра торговли КНР Ван Вэньтао.

Глава Минфина США - за давление на Китай