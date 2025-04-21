В КНР осудили страны, заключающие торговые сделки с США

Китай в понедельник, 21 апреля, резко осудил страны, заключающие торговые соглашения с США в ущерб Пекину, пообещав принять ответные меры против тех, кто „потакает“ Вашингтону в разгорающейся тарифной войне. „Такой подход в итоге потерпит крах с обеих сторон и нанесет вред другим“, - цитирует агентство AFP министра торговли КНР Ван Вэньтао.
Глава Минфина США - за давление на Китай
О том, что власти Соединенных Штатов на переговорах о снятии импортных пошлин намерены потребовать от зарубежных стран ограничить торговлю с Китаем, 15 апреля сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным WSJ, Белый дом будет требовать от зарубежных стран запретить Пекину поставлять товары через их территорию, не допускать открытия там офисов китайских фирм и не пускать на свой рынок дешевые промышленные компоненты из Китая.
„Точные требования могут значительно различаться в зависимости от страны, учитывая степень вовлеченности Китая в ее экономику“, - утверждает издание. Инициатором такого давления на Пекин, по информации WSJ, выступил глава Минфина США Скотт Бессент.