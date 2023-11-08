В клещах во Франции обнаружен вызывающий кровотечения вирус

Вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, был впервые обнаружен во Франции в ноябре примерно в 100 клещах, собранных в 2022 и 2023 гг. на фермах на юге страны.

Вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) обычно передается через укус инфицированного клеща Hyalomma, однако во Франции еще не было случаев заражения человека.

Ранее случаи заболевания людей этим вирусом были зарегистрированы в Европе: на Балканах, в Испании, России и Турции. Два случая заболевания, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы летом в Северной Македонии.

В Испании в период с 2013 по 2021 гг. также было диагностировано десять случаев заболевания ККГЛ, из которых выжили семь пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус может вызывать "вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки", подобной лихорадке Эбола, с летальным исходом от 5 до 40%.