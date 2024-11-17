2024.11.17 11:38

В Китае студент устроил резню в колледже: погибли 8 человек

 
Deutsche Welle
Kinijos policija
Kinijos policija
ФОТО: CARLOS GARCIA RAWLINS | Reuters / Scanpix

21-летнего нападавшего задержали на месте преступления. Он признал вину, назвав мотивом своих действий месть за несданные им выпускные экзамены.

Вооруженный ножом студент напал на учащихся колледжа в провинции Цзянсу на востоке Китая. Восемь человек погибли, еще 17 человек получили ранения, сообщает в субботу, 16 ноября, агентство AFP.

По данным полиции города Исин, где расположен колледж, 21-летний нападавший должен был выпуститься из учебного заведения в этом году, но не смог сдать выпускные экзамены. Он был задержан правоохранительными органами на месте преступления и признал вину, назвав мотивом своих действий месть, указали в полиции.

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Deutsche Welle
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