В Китае студент устроил резню в колледже: погибли 8 человек

Вооруженный ножом студент напал на учащихся колледжа в провинции Цзянсу на востоке Китая . Восемь человек погибли, еще 17 человек получили ранения, сообщает в субботу, 16 ноября, агентство AFP.

По данным полиции города Исин, где расположен колледж, 21-летний нападавший должен был выпуститься из учебного заведения в этом году, но не смог сдать выпускные экзамены. Он был задержан правоохранительными органами на месте преступления и признал вину, назвав мотивом своих действий месть, указали в полиции.