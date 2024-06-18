2024.06.18 15:56

В Киеве стреляли в казахского оппозиционного журналиста

 
Радио Свобода
Maidano aikštė
Maidano aikštė
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В Киеве во вторник неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились два человека, после чего скрылся. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Ведутся поиски стрелявшего.

РБК-Украина и ряд телеграм-каналов сообщили, что стреляли в живущего в Украине журналиста и оппозиционного активиста из Казахстана Айдоса Садыкова, который известен критикой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Садыков обвиняет Токаева в пророссийской позиции.

В генпрокуратуре Украины впоследствии, не называя фамилий, подтвердили, что покушение было совершено на гражданина Казахстана, журналиста, имеющего в Украине статус беженца. В сообщении говорится, что в результате покушения журналист получил тяжёлое ранение и сейчас находится в больнице. Полиция ранее сообщила, что его жена, бывшая с ним в машине, не пострадала.

Чета Садыковых в 2014 году переехала в Киев из казахстанского Актобе после возбуждения в отношении Натальи Садыковой уголовного дела. Айдос Садыков на родине подвергался уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев. Осенью прошлого года Айдос и Наталья Садыковы, которые в частности ведут youtube-канал „Бәсе“, были объявлены казахстанскими властями в розыск по обвинению в разжигании розни.

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Радио Свобода
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