В Киеве стреляли в казахского оппозиционного журналиста

РБК-Украина и ряд телеграм-каналов сообщили, что стреляли в живущего в Украине журналиста и оппозиционного активиста из Казахстана Айдоса Садыкова, который известен критикой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Садыков обвиняет Токаева в пророссийской позиции.

В генпрокуратуре Украины впоследствии, не называя фамилий, подтвердили, что покушение было совершено на гражданина Казахстана, журналиста, имеющего в Украине статус беженца. В сообщении говорится, что в результате покушения журналист получил тяжёлое ранение и сейчас находится в больнице. Полиция ранее сообщила, что его жена, бывшая с ним в машине, не пострадала.