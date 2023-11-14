В Киеве считают 2024 год решающим в ходе войны с РФ

Следующий год будет решающим в ходе войны, развязанной Россией против Украины, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Выступая в понедельник, 13 ноября, в Гудзоновском институте в Вашингтоне, он призвал США еще более ужесточить санкции против РФ и передать Киеву еще больше вооружений, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны перед предстоящей зимой. "Приближается поворотный момент в войне", - считает Ермак.

По его словам, контрнаступление ВСУ в настоящий момент продвигается, а на юге страны украинские войска уже закрепились на левом берегу Днепра, еще недавно полностью контролируемом российскими силами. Президент Украины Владимир Зеленский знает, как добиться победы, выразил уверенность глава его офиса. Ермак также заявил, что украинцы невероятно благодарны США за оказываемую помощь, и выразил надежду, что Вашингтон сохранит свою ведущую роль в международной системе безопасности.

Bloomberg: Более оптимистичный взгляд на ход войны в сравнении с Залужным