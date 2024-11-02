В Киеве после ударов российских дронов вспыхнули пожары

В Соломенском районе были выбиты окна в нескольких жилых домах и повреждены легковые автомобили. В Днепровском районе в 9-этажном доме загорелся балкон, при этом никто не пострадал. В Шевченковском районе обломки сбитого беспилотника попали в офисное здание, по предварительным данным, есть возгорание на одном из этажей, написал в Telegram Кличко.