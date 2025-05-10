В Киеве идет встреча "коалиции желающих" с участием Мерца

Первый визит Мерца в Украину в должности канцлера ФРГ

Для Мерца это первый визит в Украину в должности канцлера ФРГ, на которую он был избран в начале текущей недели. „Мы будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной“ в свете продолжающегося российского вторжения , написал Мерц в соцсети Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войны , и призвал РФ согласиться на полное и безусловное прекращение огня как предпосылку для переговоров о справедливом и прочном мире. Мерц пообещал расширять поддержку Украины и „усиливать давление на российскую военную машину“.