В Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу

В Киеве в субботу, 9 декабря, демонтировали памятник советскому военачальнику Гражданской войны Николаю Щорсу. Памятник находился на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти 14 метров. Долгое время он считался одним из наиболее известных памятников украинской столицы. Снятый с пьедестала памятник передадут в государственный музей авиации Украины им. О.К.Антонова.

Перед этим с монумента сняли охранный статус. 12 ноября 2022 года экспертный совет Минкультуры рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. В марте 2023 украинский министр культуры Александр Ткаченко предложил убрать только часть памятника - саму фигуру красного командира, который сидит на коне. "Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", - отметил он.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве