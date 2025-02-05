2025.02.05 12:15

В Киев прибыл глава МИД Великобритании

 
Deutsche Welle
Министры иностранных дел Украины и Великобритании Андрей Сибига и Дэвид Лэмми
Министры иностранных дел Украины и Великобритании Андрей Сибига и Дэвид Лэмми
ФОТО: SERGEI SUPINSKY | AFP / Scanpix

В ходе переговоров Дэвида Лэмми с властями Украины пойдет речь об укреплении сотрудничества в сфере безопасности, заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.

В Киев прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Утром в среду, 5 февраля, об этом сообщил в Telegram посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

„Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лэмми на украинской земле“, - написал Залужный. По его словам. в ходе визита будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество и совместные проекты Лондона и Киева по вопросам укрепления безопасности Украины. „Благодарен, что Великобритания в эти трудные времена всегда с нами“, - добавил Залужный.

В январе в Киев приезжал премьер Великобритании

В середине января Киев посетил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В рамках визита он и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны сроком на 100 лет. В числе прочего договор предполагает усиление сотрудничества в сфере морской безопасности и в технологии дронов.

Главный смысл соглашения состоит в том, что Великобритания верит в способность Украины выстоять в войне, которую ведет против нее Россия, и сохранить независимость, считают обозреватели.

Стармер подчеркнул, что попытки президента РФ Владимира Путина отдалить Украину от Запада лишь обернулись провалом. „Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стали грандиозным стратегическим провалом. Наоборот, мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень“, - указал он.

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