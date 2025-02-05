В Киев прибыл глава МИД Великобритании

В Киев прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Утром в среду, 5 февраля, об этом сообщил в Telegram посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

„Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лэмми на украинской земле“, - написал Залужный. По его словам. в ходе визита будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество и совместные проекты Лондона и Киева по вопросам укрепления безопасности Украины. „Благодарен, что Великобритания в эти трудные времена всегда с нами“, - добавил Залужный.

В январе в Киев приезжал премьер Великобритании