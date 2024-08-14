В Кельне расследуют возможную диверсию против бундесвера

О возможных пострадавших представитель военного ведомства говорить отказался, а территориальное командование пожелало „скорейшего и полного выздоровления представителям бундесвера, которые могли пострадать в связи с инцидентом“, а также сообщило о „тесном и доверительном“ сотрудничестве со следственными органами.

Обнаружено загрязнение водопроводной воды

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, на территории базы бундесвера в кельнском районе Ван было обнаружено загрязнение водопроводной воды. Военнослужащим и гражданским сотрудникам настоятельно не рекомендовали употреблять воду из водопровода, а также запретили вход в казармы другим военным, пишет издание.