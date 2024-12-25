В Казахстане разбился самолет с пассажирами на борту

На месте авиакатастрофы найдены тела по меньшей мере четырех человек, пишет „Интерфакс-Казахстан“ со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, при крушении самолета выжили 28 человек, в том числе двое детей, пишет издание Tengrinews со ссылкой на МЧС Казахстана.

Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в российский Грозный. Об этом в среду, 25 декабря, сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, по предварительным данным, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает „Казинформ“ со ссылкой на Минтранспорта Казахстана. Среди пассажиров - 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

Что известно о причинах крушения

К крушению самолета мог привести отказ техники, пишет „Интерфакс“ со ссылкой на экстренные службы. „Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной“, - сказал собеседник агентства.

Ранее издание Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию сообщало, что самолет объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицами и нарушением рулевого управления при посадке в Актау.

Разбившийся под Актау самолет дважды менял маршрут