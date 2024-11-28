В Казахстане - дело из-за флага Украины в ходе визита Путина

Министерство внутренних дел Казахстана возбудило уголовное дело в связи с демонстрацией 27 ноября флага Украины на одном из уличных экранов во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Об этом сообщило ведомство в Telegram в четверг, 28 ноября.

В заявлении МВД говорится, что „рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также с возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования“.

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