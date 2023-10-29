В Казахстане число погибших на шахте выросло до 36 человек

 
Deutsche Welle
Kazachstano vėliava
Kazachstano vėliava
ФОТО: Reuters/Scanpix
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36 человек, сообщило МЧС республики, в воскресенье, 29 октября.

Ранее сообщалось о 35 жертвах. На поверхность удалось поднять тела 29 погибших. Поиски 10 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах участвуют 10 отделений горноспасателей.

На шахте в ночь на 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно выбрались на поверхность. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.

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Источник
Deutsche Welle
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