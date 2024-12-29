В канадском Галифаксе самолет загорелся при посадке

Аэропорт канадского города Галифакс был временно закрыт вечером в субботу, 28 декабря, после аварии, случившейся во время посадки рейса 2259 из Сент-Джонса, выполняемого местным авиаперевозчиком PAL Airlines. Как передают канадские и американские СМИ, шасси не раскрылось должным образом, в результате чего самолет накренился, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу, и его левая часть загорелась.

Пилотам все же удалось остановить самолет на земле, после чего пассажиры и они сами эвакуировались. По данным онлайн-издания Express US, никто из 73 пассажиров не получил серьезных травм.