В Израиле задержаны подозреваемые в утечке разведданных, которая „может потенциально помешать Израилю достичь своих военных целей в секторе Газа“. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, израильская газета Haaretz со ссылкой на материалы суда в городе Ришон-ле-Цион, который по просьбе журналистов частично снял запрет на разглашение информации о расследовании.

По сведениям Haaretz, один из задержанных связан с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время проведения военной операции против террористической группировки ХАМАС. Американское издание Axios со ссылкой на израильских чиновников утоняет, что речь идет о ближайшем помощнике Нетаньяху, участвовавшем в важных совещаниях по вопросам безопасности и получившем доступ к строго секретной информации, не пройдя необходимую для этого проверку.