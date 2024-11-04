В Израиле скандал из-за утечки военных документов: суд обвинил помощника Нетаньяху

Подробности дела просачивались в прессу очень медленно из-за вынесенного изначально судебного запрета на публикацию любых его материалов. После жалобы репортеров запрет частично отменил мировой судья.

Это дало возможность лидерам израильской оппозиции публично задаться вопросом, не причастен ли к злополучной утечке сам Нетаньяху — хотя канцелярия премьера это категорически отрицает.

По данным издания Haaretz, один из них был отпущен, а двое других на время разбирательства помещены под арест.

Как уточняется в решении суда города Ришон ле-Цион, где слушается дело, Элиэзер Фельдштейн — лишь один из четырех установленных подозреваемых в причастности к утечке, а трое остальных — сотрудники израильской службы безопасности.

В одной из статей сообщалось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара (позже убитого Израилем) якобы собирались тайно вывезти вместе с заложниками в Египет через Филадельфийский коридор на границе с Газой.

Агентство внутренней безопасности Израиля и руководство армии страны начали собственные внутренние расследования по делу об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild — как раз тогда, когда переговоры о заложниках вступили в решающую фазу.

В адрес Нетаньяху давно звучат обвинения в том, что тот якобы затягивает переговоры о перемирии в угоду своим ультраправым партнерам по коалиции.

Впрочем, ни с одним из четырех подозреваемых журналистам связаться пока не удалось.

В воскресенье один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид заявил журналистам, что если премьер-министр знал об утечках, то „он замешан в одном из серьезнейших преступлений против безопасности“, а если не знал о них, то тогда просто не годится для своей должности.

Израильский суд постановил, что публикация документов может нанести „серьезный ущерб государственной безопасности“, а „способность органов безопасности достичь цели освобождения заложников в рамках военных задач могла быть поставлена под угрозу“.

Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия Синвара, направленная на то, чтобы любыми способами чинить препятствия переговорам об освобождении заложников, затягивая их максимально надолго.

„Утечка произошла из канцелярии премьер-министра, и следствие должно определить, не было ли это сделано по его собственному распоряжению, — добавил Лапид. — По некоторым подозрениям, помощники Нетаньяху сливали секретную документацию и подделывали секретные документы, чтобы подорвать возможное освобождение заложников и развернуть кампанию в СМИ против их семей“.

Еще один лидер оппозиции Бенни Ганц, который до недавнего времени входил в состав военного кабинета Нетаньяху, заявил, что если информация, касающаяся вопросов безопасности, была использована для „кампании по политическому выживанию“, то это не просто уголовное преступление, а „преступление против нации“.