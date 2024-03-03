В Израиле родные заложников ХАМАС дошли маршем до Иерусалима

Соглашение предполагает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратит свою военную операцию в секторе Газа на 40 дней, которые могут включать в себя священный для мусульман месяц Рамадан. Кроме того, в сектор ежедневно будут пропускать 500 грузовиков с гуманитарной помощью. ХАМАС же за этот срок освободит 40 похищенных израильтян в обмен на освобождение 400 палестинских заключенных из израильских тюрем.