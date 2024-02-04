В Израиле прошли митинги семей заложников ХАМАС

Тысячи людей в разных городах Израиля вышли в субботу, 3 февраля, на демонстрации под лозунгом "120 дней под землей", указывающим на количество суток, в течение которых более 130 человек находятся в заложниках у радикального исламистского движения ХАМАС. Участники акций призвали усилить давление на власти Израиля, чтобы те приложили больше усилий для освобождения похищенных, пишет агентство dpa.

Акции прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме, а также перед виллой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в общине Кесария. Демонстранты, как и на прошлых подобных многочисленных акциях, призвали власти, и в частности Нетаньяху, "любой ценой" вернуть домой израильтян, похищенных боевиками ХАМАС в ходе атаки на поселения в Израиле 7 октября.