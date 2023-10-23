В Израиле назвали условия отмены наземной операции в Газе

"Если ХАМАС выйдет из мест, где он прячется, прикрываясь гражданскими, вернет наших заложников и сдастся без условий, тогда война будет окончена", — сказал Конрикус.

По его словам, цель этой войны — ликвидировать ХАМАС, чтобы он больше никогда не мог угрожать израильтянам и не повторил вторжения, которое случилось 7 октября.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что военная кампания против ХАМАС может продлиться "месяц, два, три" и завершится полным уничтожением радикальной группировки.

"Это должно стать нашей последней маневренной операцией в Газе, по той простой причине, что после неё никакого ХАМАС не будет", – добавил он. Йоав Галлант поблагодарил израильские ВВС и отметил, что следующая стадия, то есть наземная операция, "начнется скоро".