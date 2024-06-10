В Израиле министр Бени Ганц покидает кабинет Нетаньяху

Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил тогда Ганц. В их числе - освобождение заложников из рук ХАМАС, свержение власти ХАМАС в секторе Газа, демилитаризация этой территории и установление контроля над ней со стороны Израиля в сфере безопасности. Также необходимо создать „международный механизм гражданского управления“ этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев, указал Ганц в мае.