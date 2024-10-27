В Израиле грузовик врезался в людей на автобусной остановке

В Израиле в воскресенье, 27 октября, грузовик врезался в группу людей на автобусной остановке близ армейской военной базы. В результате трагедии в Рамат-Хашароне к северу от Тель-Авива пострадали не менее 24 человек, сообщила спасательная служба. Шесть человек получили тяжелые травмы, еще не менее 16 госпитализированы.