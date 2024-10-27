В Израиле грузовик врезался в людей на автобусной остановке

В Израиле в воскресенье, 27 октября, грузовик врезался в группу людей на автобусной остановке близ армейской военной базы. В результате трагедии в Рамат-Хашароне к северу от Тель-Авива пострадали не менее 24 человек, сообщила спасательная служба. Шесть человек получили тяжелые травмы, еще не менее 16 госпитализированы.
Полиция расследует случившееся. В числе прочих отрабатывается версия теракта. Грузовик врезался в стоявший на остановке автобус, только что высадивший пассажиров. В полиции сообщили, что водитель грузовика „нейтрализован“.
В Израиле в прошлом неоднократно совершались теракты с применением легковых автомобилей и грузовиков. 27 октября в Израиле поминают годовщину со дня масштабного нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.