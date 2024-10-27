2024.10.27 14:53

В Израиле грузовик врезался в людей на автобусной остановке

 
Deutsche Welle
Incidentas Izraelyje
Incidentas Izraelyje
ФОТО: Ohad Zwigenberg | AP / Scanpix

Трагедия с десятками пострадавших произошла на автобусной остановке к северу от Тель-Авива. Водитель грузовика, врезавшегося в группу людей, „обезврежен“, сообщили в израильской полиции.

В Израиле в воскресенье, 27 октября, грузовик врезался в группу людей на автобусной остановке близ армейской военной базы. В результате трагедии в Рамат-Хашароне к северу от Тель-Авива пострадали не менее 24 человек, сообщила спасательная служба. Шесть человек получили тяжелые травмы, еще не менее 16 госпитализированы.

Полиция расследует случившееся. В числе прочих отрабатывается версия теракта. Грузовик врезался в стоявший на остановке автобус, только что высадивший пассажиров. В полиции сообщили, что водитель грузовика „нейтрализован“.

В Израиле в прошлом неоднократно совершались теракты с применением легковых автомобилей и грузовиков. 27 октября в Израиле поминают годовщину со дня масштабного нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии