В Италии вновь раздают дома за копейки. На сей раз без залога и первого взноса

С момента запуска программы продажи доступного жилья в 2022 году было продано шесть домов, в основном итальянцам. Мэр Пенне говорит, что следующий транш недвижимости будет доступен для покупки „в ближайшие пару недель“, а со временем в продажу поступит еще больше объектов.

Итальянский город, который уже неоднократно продавал жилье почти по цене чашки кофе, готовится предложить еще несколько объектов. И на этот раз без залога или первоначального взноса - все, что нужно для покупки жилья, это обязательство его отремонтировать.

„Вероятно, более 40 пустующих зданий в городе ищут новых владельцев, и все они находятся в историческом центре“, - рассказал CNN Travel мэр города Жилберто Петруччи. Он отмечает, что население сокращается с тех пор, как несколько десятилетий назад семьи начали эмигрировать. В историческом районе осталось всего около 1 000 человек, а это значит, что в один прекрасный день Пенне может превратиться в город-призрак.

Мэр Петруччи родился и вырос в Пенне и считает, что необходимо что-то сделать, чтобы вдохнуть в город новую жизнь. „Мне очень больно видеть, как эти дома стоят заброшенными. Это как рана внутри меня“, - говорит он.