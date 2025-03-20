В Италии вновь раздают дома за копейки. На сей раз без залога и первого взноса

Итальянский город, который уже неоднократно продавал жилье почти по цене чашки кофе, готовится предложить еще несколько объектов. И на этот раз без залога или первоначального взноса - все, что нужно для покупки жилья, это обязательство его отремонтировать.
Пенне, город в центральной итальянской области Абруццо, расположенный на полпути между Адриатическим морем и горным массивом Грансассо, продает заброшенные дома в попытке остановить сокращение населения.
С момента запуска программы продажи доступного жилья в 2022 году было продано шесть домов, в основном итальянцам. Мэр Пенне говорит, что следующий транш недвижимости будет доступен для покупки „в ближайшие пару недель“, а со временем в продажу поступит еще больше объектов.
„Вероятно, более 40 пустующих зданий в городе ищут новых владельцев, и все они находятся в историческом центре“, - рассказал CNN Travel мэр города Жилберто Петруччи. Он отмечает, что население сокращается с тех пор, как несколько десятилетий назад семьи начали эмигрировать. В историческом районе осталось всего около 1 000 человек, а это значит, что в один прекрасный день Пенне может превратиться в город-призрак.
Мэр Петруччи родился и вырос в Пенне и считает, что необходимо что-то сделать, чтобы вдохнуть в город новую жизнь. „Мне очень больно видеть, как эти дома стоят заброшенными. Это как рана внутри меня“, - говорит он.
Первые три дома, стоимостью 1 евро каждый, были проданы в 2022 году; вторые три нашли новых хозяев в конце прошлого года. Дома в основном старые, некоторые были построены еще в средние века и подверглись различным улучшениям в эпоху Возрождения. Два из проданных домов были построены в начале 1900-х годов. Как правило, площадь домов варьируется от 69 до 120 квадратных метров, а количество этажей достигает трех.
Петруччи отмечает, что большинство этих старых домов когда-то принадлежали местным фермерским семьям, которые бежали в поисках светлого будущего в другие места, особенно после Второй мировой войны, когда значительная часть архитектурного наследия города была разрушена. В 1970-х годах последовала очередная волна эмиграции: семьи переезжали в США, Бельгию, Венесуэлу, а также в другие близлежащие крупные города, чтобы работать на заводах.
Исторический центр Пенне расположен в живописном месте с потрясающими панорамными видами. Мэр определяет старый квартал своего родного города как „музей под открытым небом“, в архитектуре которого присутствуют элементы средневековья, готики и ренессанса.
Каковы правила приобретения дома в Италии?
Мэр Пенны Петруччи, отмечает, что правила очень дружелюбны к потенциальным покупателям. „Единственное требование - покупатели должны взять на себя обязательство отремонтировать дома в течение трех лет, и мы не требуем гарантий первоначального взноса для начала работ. Мы очень хотим поощрять и поддерживать тех, кто приходит возродить старый район“, - говорит он.
Большинство программ, продающих дома за несколько евро, требуют от новых владельцев сначала внести залог в размере от 2 000 до 5 000 евро, который возвращается по окончании работ“.
Еще одно преимущество покупки дома непосредственно в Пенне - агентство, которое помогает новым владельцам на протяжении всего процесса перестройки. „У нас есть команда архитекторов и экспертов, которые могут дать совет и оказать поддержку в проведении ремонтных работ, найти строителей и геодезистов, показать покупателям, как будет выглядеть их дом после ремонта, и давать советы на протяжении всего этапа реконструкции“, - говорит мэр.
Петруччи отмечает, что стоимость реконструкции среднего по размерам дома начинается от 20 000 евро.
Если за дом будут бороться несколько покупателей, он будет продан тому, кто представит лучший и самый быстрый план ремонта. Петруччи не скрывает, что по цене от €40 000 в этом районе можно найти и полноценные дома, не требующие капитального ремонта.
Где еще искать дом стоимостью один евро?
Италия, конечно же, является мировым центром программ „дома за один евро“. В основном такие дома продаются на юге страны.
Эпицентром программы является Сицилия. Например, после запуска программы продажи домов в город Муссомели, расположенный в самом центре острова Сицилия, хлынул огромный поток иностранцев, среди которых много аргентинских врачей, работающих в этом городе. Многим так нравится город, что они покупают в нем еще одну недвижимость.
В сицилийском городе Каммарата также продаются дома стоимостью в евро. Там программой занимаются молодые местные жители, приехавшие во время пандемии. В Самбука-ди-Сицилия (Сицилия) также выставлено на продажу несколько домов стоимостью в несколько евро, и интерес к ним проявляют сами итальянцы.
Но не только на Сицилии можно найти дешевые дома; на Сардинии тоже периодически предлагают несколько домов по цене эспрессо.