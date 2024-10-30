В Испании в результате мощных наводнений погибли более 50 человек

Король Испании Филипп VI заявил, что он потрясен масштабами наводнений и в соцсети Х (бывший твиттер) принес „соболезнования от всего сердца“ родственникам и близким жертв стихийного бедствия.

Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести, а теле- и радиостанции получают сотни звонков от людей, которые оказались отрезанными наводнением, волнуются за судьбу пропавших родственников и не могут дождаться помощи.

В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.

Местные СМИ пишут также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах.

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме.

„Практически все основные и второстепенные дороги перекрыты, — заявила правительственный чиновник Пилар Бернабе, — так что требование не выходить на улицу — это не просто рекомендация, это необходимая гарантия безопасности отрезанных наводнением людей и тех, кто идет им на помощь“.

Полиция также открыла горячую линию, по которой просят сообщать о пропавших без вести.

Как сообщил испанскому общественному телеканалу TVE представитель муниципалитета Летур Милагрос Толон, в наиболее труднодоступных местах муниципалитета спасатели используют беспилотники для поиска пропавших.

В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.

Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.

Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ.

„Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит“, — сказал глава регионального правительства Карлос Мазон.