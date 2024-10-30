В Испании сильные дожди привели к наводнениям. Есть погибшие

„Мы можем подтвердить, что некоторые тела найдены“, — сказал журналистам глава регионального правительства Карлос Мазон, не уточнив число жертв.

По его словам, власти не могут предоставить более подробную информацию, пока не проинформируют родственников погибших.

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение.

В некоторых местах за сутки выпало более месячной нормы осадков, сообщают испанские СМИ.

„Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит“, — сказал Мазон.