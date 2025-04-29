В Испании и Португалии восстанавливают подачу энергии и ищут причину масштабного блэкаута

Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Португальский премьер Луис Монтенегро сказал, что источник блэкаута, „вероятно, находится в Испании“, в то время как испанский премьер Санчес сказал, что власти занимаются поиском причин.

Премьер не уточнил, когда подача электричества будет полностью восстановлена, и отметил, что некоторым работникам придется остаться дома во вторник.

„Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы“, — сказал он в телеобращении.

Накануне вечером премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что электроснабжение на территории Испании восстановлено наполовину.

По данным национального оператора электросетей Red Eléctrica de España (REE), к 4 утра вторника энергоснабжение было восстановлено на 87,37%.

„Все возможные причины анализируются, я подчеркиваю, не исключается ни одна гипотеза, ни одна возможность“, — сказал он.

Отключение началось вскоре после полудня в понедельник и затронуло города по всей стране, при этом Балеарские и Канарские острова не пострадали.

Португальские власти ранее говорили, что отключение могло быть вызвано редким атмосферным явлением, связанным с колебаниями температуры.

По словам Санчеса, около 15 гигаватт электроэнергии — более половины потребляемой в тот момент мощности в стране — „внезапно исчезло“ за пять секунд.