В Испании и Португалии восстанавливают подачу энергии и ищут причину масштабного блэкаута

По данным национального оператора электросетей Red Eléctrica de España (REE), к 4 утра вторника энергоснабжение было восстановлено на 87,37%.
Накануне вечером премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что электроснабжение на территории Испании восстановлено наполовину.
„Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы“, — сказал он в телеобращении.
Премьер не уточнил, когда подача электричества будет полностью восстановлена, и отметил, что некоторым работникам придется остаться дома во вторник.
Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Португальский премьер Луис Монтенегро сказал, что источник блэкаута, „вероятно, находится в Испании“, в то время как испанский премьер Санчес сказал, что власти занимаются поиском причин.
„Все возможные причины анализируются, я подчеркиваю, не исключается ни одна гипотеза, ни одна возможность“, — сказал он.
Отключение началось вскоре после полудня в понедельник и затронуло города по всей стране, при этом Балеарские и Канарские острова не пострадали.
Португальские власти ранее говорили, что отключение могло быть вызвано редким атмосферным явлением, связанным с колебаниями температуры.
По словам Санчеса, около 15 гигаватт электроэнергии — более половины потребляемой в тот момент мощности в стране — „внезапно исчезло“ за пять секунд.
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение и объяснило, что подобная мера необходима, чтобы помочь оставшимся без электричества регионам.
На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей Португалии не работали светофоры, метро было закрыто в столице Лиссабоне и Порту, также остановилось железнодорожное сообщение.
В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстраивались очереди. Такая же картина наблюдалась в Испании.
Работа общественного транспорта была нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.
Португальская энергетическая компания REN (Rede Elétrica Nacional) сразу сообщила, что перебои стали результатом „неполадки в испанской электросети“.
„Из-за резких колебаний температуры в центральной части Испании возникли аномальные колебания на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ) — явление, известное как „индуцированные атмосферные вибрации““, — отмечает REN.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что отключение электричества было вызвано кибератакой.
В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет.
По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.
Испанская национальная железнодорожная компания Renfe заявила, что в 12:30 по местному времени „вся национальная электросеть страны была отключена“. „Поезда остановились“ и „не отправлялись“ на всех станциях, говорится в сообщении компании.
Метрополитен Мадрида сообщил, что его работа „прервана“ из-за отключения электричества.
На ежегодном теннисном турнире Madrid Open из-за отключения электричества пришлось приостановить игру. Британский теннисист Джейкоб Фернли был вынужден покинуть корт, сообщает PA media.
Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.
Один из жителей испанского муниципалитета Валь-де-Ушо (в 30 км от Валенсии) рассказал Би-би-си, что сигнал его мобильного телефона не работал около двух часов, что, по его словам, было страшно, так как он пытался получить свежие новости о происходящем.
Теперь сигнал восстановился, и он, как и другие местные жители, воспользовался тем, что нет электричества, и пошел посидеть в кафе, за столиком на улице.
Французский оператор энергосистемы RTE сообщил, что помогает снабжать электричеством испанскую сеть.
В RTE заявили, что уже восстановили подачу 700 МВт для нужд Испании и увеличат объём помощи, как только энергосистема Пиренейского полуострова сможет принять больше.